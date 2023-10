Ranking Wta aggiornato a lunedì 2 ottobre | Sabalenka al comando | cinque italiane in top 100

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ecco ilWta2023 al termine della settimana che ha visto andare in scena i tornei di Ningbo e Tokyo. Nessuna novità in top 10, dove alc’è Aryna, seguita da Iga Swiatek e Coco Gauff. Guadagnano punti, ma non posizioni, Jessica Pegula e Ons Jabeur, rispettivamente finalista a Tokyo e vincitrice a Ningbo. Per quanto riguarda le azzurre, la numero uno resta Elisabetta Cocciaretto, la quale perde però una posizione. Alle sue spalle Jasmine Paolini e Martina Trevisan, entrambe in top 40. Più indietro Camila Giorgi e Lucia Bronzetti, che portano ail numerotra le prime 100 al mondo.Wta2 ...