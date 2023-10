Lascia il Psg | ma non va alla Juve | colpo di scena Donnarumma

Blaise Matuidi , ex giocatore del Psg, ha parlato del trasferimento di Marco Verratti in Qatar. Ecco le sue dichiarazioni Blaise Matuidi , ex ...

Verratti lascia il calcio europeo per trasferirsi in Arabia e Zlatan Ibrahimovic ha voluto salutarlo sui social a modo suo

Allan non perdona di aver fallito il passaggio alper il mancato accordo tra società, Insigne ... Ma RaiolaInsigne ai suoi sogni, trovando però il tempo per piazzare a Napoli i superquotati ...Allan non perdona di aver fallito il passaggio alper il mancato accordo tra società, Insigne ... Ma RaiolaInsigne ai suoi sogni, trovando però il tempo per piazzare a Napoli i superquotati ...

Verratti lascia il Psg e vola in Qatar: ufficiale il suo arrivo all'Al-Arabi Sky Sport

Verratti lascia il PSG, Mbappé non si scorda di lui: Eccezionale, tra i ... Fanpage.it

Il club francese continua a trovare difficoltà ed i rapporti tra Luis Enrique ed i calciatori sono complicati. A gennaio occhio alle cessioni.Il Milan è pronto a scatenarsi con l'ennesimo grande colpo in vista del prossimo anno: Moncada pesca in casa PSG.