Coppa Bernocchi 2023 oggi | orario | tv | percorso | altimetria | streaming Tutti contro Wout van Aert

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Secondo appuntamento del Trittico Lombardo: dopo laAgostoni va in scenala, GP Banco BPM, corsa 1.Pro giunta alla sua 104ma edizione. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma e palinsesto tv. Corsa assolutamente da seguire visto che al via una startlist di altissimo livello, guidata da una stella del calibro divan186,65 chilometri con partenza da Parabiago ed arrivo in quel di Legnano. Primo tratto di gara in linea, completamente pianeggiante. Poi si entra nel circuito della Valle Olona: 17 chilometri da ripetere sette volte. È il momento più intenso di giornata: prima il breve strappo ...