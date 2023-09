Napoli-Udinese Garcia fa giocare Osimhen e fa bene

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Questa sera c’è. La squadra diritorna ain casa. Tuttavia ail clima è lontano dall’essere sereno. Nelle ultime ore ilha dovuto affrontare il caso. Il nigeriano non ha gradito una paio di video pubblicato sul profilo TikTok ufficiale del. Lui e il suo agente, oltre a chiederne l’eliminazione, hanno minacciato azioni legali contro il club. La vicenda ha messo in secondo piano i problemi dilegati agli infortuni di diversi giocatori e alle prestazioni opache. L’ultima il pareggio di Bologna dove lo stessoha sbagliato un rigore.ha ancora ancora la fiducia del presidente De Laurentiis che però non è infinita. Questa ...