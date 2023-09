Messina Denaro? Latitante di Stato La Trattativa ora si fa sui migranti

Una messa per Matteo Messina Denaro , il boss mafioso morto lunedì a seguito dell'aggravarsi del suo quadro clinico. Un infortunio avvenuto "in ...

Matteo Messina Denaro aveva trovato la misericordia di un sacerdote in provincia di Napoli che aveva fissato una messa in suffragio per il boss di ...

Messina Denaro, le tre suore che volevano pregare per lui all’ospedale. «Ci hanno mandato via» Corriere della Sera

Dalla famiglia Messina Denaro si è sempre tenuto lontano. Dieci anni fa ha convinto il padre a collaborare e ha deciso di restare a vivere qui, perchè -dice - “sono i mafiosi a dover andare via, non ..."Eravamo pronti ad intervenire con un'ordinanza per impedire questo scempio. Mai e poi mai avrei consentito che nella città da me amministrata si celebrasse una messa per un mafioso, un esecutore ed u ...