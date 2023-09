Mattarella arrivato a Napoli per 80 anni delle Quattro Giornate

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Repubblica, Sergio, èin piazza della Repubblica adove deporrà una corona davanti al monumento allo Scugnizzo. Il Capo dello Stato è in città in occasione della celebrazione per gli 80di. Ad accompagnarec’è la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti. Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha deposto una corona al monumento allo Scugnizzo in piazza della Repubblica, a. Il Capo dello Stato è oggi in città in occasione degli 80dalledi, sommossa popolare che ...