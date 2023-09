Lo sciopero dei trasporti è stato rinviato | è guerra tra Salvini e i sindacati

Lo Sciopero dei trasporti pubblici locali venerdì 29 settembre ci sarà, ma non durerà 24 ore in quanto "il ministro delle Infrastrutture e dei ...

«Non bastano 4 ore, non bastano ai lavoratori per rivendicare i propri diritti». Così in una nota l'Usb, che dopo la precettazione del ministro ...

...per poter accedere all'Elenco " anche le altre si stanno organizzando per poter creare... I giornalisti dell'Agenzia Dire hanno deciso di avviare unoa partire da oggi, più un pacchetto di ...aerei È prevista una giornata da bollino nero venerdì 29 settembre per il trasporto aereo con lonazionale di 24 orelavoratori dell'handling. A proclamare lo stop la Filt Cgil, ...

Niente sciopero dei trasporti pubblici il 29 settembre dopo la precettazione, i sindacati: quattro ore non bastano TGCOM

Sciopero trasporti 29 settembre 2023: orari e info su Roma, Milano e Torino Adnkronos

Il sindacato USB ha annunciato il rinvio dello sciopero di 24 ore inizialmente programmato per il 29 settembre 2023 al 9 ottobre 2023. Questa decisione è stata presa in risposta alla precettazione del ...Biden è il primo presidente della Casa Bianca ad unirsi a un picchetto di scioperanti. E oggi a Detroit arriverà Donald Trump. L’ex presidente parlerà in un negozio di componenti per auto non legato ...