Inter-Sassuolo | DIRETTA LIVE 0-0 | buon avvio dei nerazzurri

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Benvenuti allatestuale di, partita valida per il 6º turno (infrasettimanale) della Serie A 2023/24. La gara è visibile in TV su Zona DAZN di Sky e in streaming su DAZN, con calcio d’inizio alle 20:45. L’arriva da 5 vittorie consecutive in campionato, maturate a suon di gol fatti (14) e clean sheets (4). Per mano deisono caduti il Monza (2-0), il Cagliari (0-2), la Fiorentina (4-0), il Milan (5-1) e l’Empoli (0-1). In Champions League, invece, anche a causa di una squadra rivoluzionata dal turnover di S. Inzaghi, il Biscione ha trovato più difficoltà, riuscendo ad ottenere solo in extremis un pari stentato contro la Real Sociedad. Dopo l’impegno di oggi, i meneghini se la vedranno sabato con la Salernitana in trasferta e mercoledì in UCL ...