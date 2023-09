Andrea Purgatori | gli esami della procura | non c’erano metastasi al cervello Le due ipotesi sui medici indagati

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Non sono state trovateneldisecondo ilegali dell’Università di Tor Vergata, che hanno concluso l’esame istologico richiesto dalladi Roma nell’indagine sulle causemorte del giornalista, scomparso lo scorso 19 luglio. Resta ancora da appurare perché i dottori Luigi Tonino Marsella, Alessandro Mauriello e Michele Treglia non avevano confermato la diagnosi del collega Gianfranco Gualdi e del suo collaboratore, Claudio Di Biasi, che avevano diagnosticato un tumore ai polmoni conal. Le dueSono due al momento lepossibili, secondo quanto riporta la Repubblica. La prima è che la radioterapia a cui si è ...

Leggi Anche Andrea Purgatori , autopsia: problema cardiopolmonare tra le cause della Morte La Procura di Roma sta valutando la richiesta di incidente ...

(Adnkronos) – Non erano presenti metastasi al cervello al momento del decesso di Andrea Purgatori . E' quanto emerge dai risultati degli esami ...

Morte, l'autopsia: nessuna metastasi al cervello al momento del decesso Al momento del decesso non erano presenti metastasi al cervello. E' quanto emerge 'concordemente' dagli esami ...Non erano presenti metastasi al cervello al momento del decesso di. E' quanto emerge dai risultati degli esami istologici terminati oggi nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma sulla morte del giornalista. Oggi si è tenuto un incontro tra i ...

Andrea Purgatori, l’autopsia: non c’erano metastasi al cervello al momento della morte Corriere della Sera

Morte Andrea Purgatori, dagli esami non emergono metastasi al cervello TGCOM

Gli esami istologici disposti dalla procura di Roma danno tutti lo stesso esito. Restano indagati i due medici della prima diagnosi ...Undici giorni dopo il ricovero, il 19 luglio, Andrea Purgatori muore. Da quel momento comincia la battaglia legale per stabilire le vere cause del decesso. "In relazione ai risultati preliminari della ...