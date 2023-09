Alessandria | 67enne uccide moglie | figlio e suocera prima di suicidarsi

Chi è Martino Benzi, colui che ha sterminato la famiglia adMartino Benzi questa ... gli investigatori hanno trovato alcuni scritti in cui ilmanifestava le sue intenzioni, ma senza ...L'uomo si è, poi, tolto la vita Triplice omicidio e un suicidio ad. Unha ucciso a coltellate la moglie di 55 anni e il figlio 17enne in casa , poi, sarebbe andato nella casa di riposo, dove alloggiava la suocera di 78 anni in piazza Divina ...

Strage ad Alessandria: 67enne uccide la moglie, il figlio e la suocera prima di togliersi la vita La Gazzetta dello Sport

Alessandria: 67enne uccide moglie, figlio, suocera e si toglie la vita L'Identità

Strage familiare ad Alessandria. Un uomo di 67 anni, Martino Benzi, questa mattina ha ucciso in casa la moglie di 55 anni, Monica Berto, e il ...Ad Alessandria un ingegnere di 67 anni, Martino Benzi, ha ucciso la suocera nell'Rsa dove era ricoverata, poi si è suicidato.