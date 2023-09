Terrorismo | fermato 24enne | voleva unirsi a jihad in Siria-Iraq

La polizia, nella giornata del 20 settembre scorso a Cesena, haun ragazzo di 24 anni, cittadino italiano di origine tunisina, accusato del reato di arruolamento con finalità diinternazionale. Dalle indagini è emersa la ferma determinazione ...... un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un ragazzo di 24 anni, cittadino italiano di origine tunisina, accusato del reato di arruolamento con finalità di...

Terrorismo, fermato un 24enne che voleva unirsi alla Jihad La Repubblica

Terrorismo, a Bologna fermato 24enne: voleva unirsi a jihad in Siria e Iraq Sky Tg24

(Adnkronos) – La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito nella giornata del 20 settembre scorso, nella città di Cesena, un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un ragazzo di 24 a ...Si era radicalizzato per andare a combattere in Siria e in Iraq: per questo motivo le Digos di Bologna e di Forlì hanno eseguito a Cesena un fermo emesso dal procuratore distrettuale ...