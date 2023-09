Faremo di tutto per far entrare l’Ucraina nell’Ue | dice Roberta Metsola

Leggi su linkiesta

(Di martedì 26 settembre 2023) È stata la prima leader politica a visitaredopo l’invasione russa, ha incontrato Volodymyr Zelensky a Kyjiv il primo aprile 2022, in una capitale ancora sotto coprifuoco e circondata da carri armati: le immagini di quell’incontro sono già una simbolo della politica europea.non si è mai risparmiata, ha pesato ogni singolo gesto, ogni parola, quando si trattava di sostenerecontro la Russia e il suo ingresso nell’Unione europea. Oggi, in un’intervista pubblicata dal Guardian, la più giovane presidente di sempre del Parlamento europeodi aspettarsi che gli Stati membri avviino negoziati formali per l’ingresso delgià ambre. Nel dialogo con Juliette Garside a Bruxelles,parla del palese ...