(Di martedì 26 settembre 2023) Laha battuto il1 - 0 nell'anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A. Autore della rete Milik al 12' della ripresa. Ilha chiuso in 10 per l'espulsione (secondo ...

Torino, 26 set. - (Adnkronos) - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei 22 convocati per la gara contro il Lecce , in ...

Finisce 1 - 0 il match trae Lecce. Decide un gol di Milik ma il migliore della Juve è Chiesa. Bremer, Danilo e Rabiot sotto la sufficienza. Nel Lecce il migliore è Dorgu, 6 per Krstovic: stavolta Oudin non incide. ...Laha battuto il Lecce 1 - 0 nell'anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A. Autore della rete Milik al 12' della ripresa. Il Lecce ha chiuso in 10 per l'espulsione (secondo ...

Calcio: Juventus batte Lecce 1-0 La Sicilia

6 Bremer Lotta con Krstovic e lo bracca per tutto il campo. 6.5 Danilo Si carica la squadra sulle spalle, in difesa e in avanti.Proteste leccesi, con D’Aversa ammonito, per il calcio d’angolo precedente. La Juve non arresta la sua pressione e al 65' Fagioli prova una magia con il tacco per la palla di ritorno per Chiesa ma la ...