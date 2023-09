Governo | Meloni | “Dopo un anno Nazione più credibile e stabile”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 settembre 2023) La presidente del Consiglio: "L'Italia cresce più della media europea, di questo ne vado fiera" “Il 25 settembre di unfa dagli italiani arrivava una indicazione chiara: undi centrodestra a guida Fratelli d’Italia. Abbiamo dato il massimo per raggiungere la vittoria, consapevoli che quella non sarebbe stata un punto d’arrivo ma un punto di partenza”. Lo scrive sui social Giorgia, postando una foto dove tiene in mano un cartello con scritto ‘grazie Italia’. “A distanza di unnon mi sento di fare ancora bilanci, quello spetta ai cittadini – scrive – Ma una cosa la posso dire: avevo promesso di consegnare un’Italia migliore di come l’avevo ricevuta e posso affermare che oggi la nostraè piùe ascoltata”. ...