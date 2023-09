Calcio | Liverpool | Tsimikas rinnova fino al 2027

L’Al-Ittihad non si arrende e continua ad insistere per Mohamed Salah . A un paio di giorni dalla chiusura del Calciomercato in Arabia, il club ...

Calciomercato , nuovo rilancio dell’Al-Itthiad al Liverpool per Mohammed Salah : pronti 250 milioni per i Reds L’Al-Itthiad non molla la presa per ...

Liverpool e Lipsia avrebbero offerto 30 milioni per Eljif Elmas, centrocampista del Napoli .No secco di De Laurentiis. NOTIZIE CALCIO Napoli – ...

vittoria in rimonta del Liverpool che vince 3 - 1 in casa del Wolverhampton . Dopo sette minuti, Hee - chan sblocca il risultato per i padroni di casa ...

Jamie Carragher , exe oggi commentatore sportivo per Sky Sports Uk, l'ha presa sul ridere. Ha paragonato l'applauso di Ramsdale a quello dell'attore che ha appena perso l'opportunità di ......the English Premier League football match between Everton and Arsenal at Goodison Park in,... Dopo un check del VAR, il direttore di gara ha assegnato ildi rigore all'Arsenal, tra le ...

Premier League: pari tra Arsenal e Tottenham, Liverpool a -2 dal City - Sportmediaset Sport Mediaset

Premier League, tris di Liverpool e Brighton. Chelsea, ancora una sconfitta Sky Sport

Secondo la stampa spagnola la società inglese sarebbe pronta a vendere Salah sostituendolo proprio con il giocatore italiano ...Liverpool - West Ham highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la sesta giornata di Premier League ...