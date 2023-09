Migranti | Meloni | bene proposta Macron | agire insieme

Roma, 24 set. (Adnkronos) - ?“ Meloni ha ammesso che la sua strategia sui migranti non ha avuto successo, come è evidente. L'avevamo su questo messa ...

Governo Meloni un anno dopo : "Italia più credibile , sui migranti speravo meglio , si apre fase 2" "Speravamo in un miglioramento sulla questione ...

Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Quella dei cinquemila euro chiesto ai Migranti per pagarsi la libertà sa tanto di pizzo di Stato, questo si , ...

“Speravo meglio sull’immigrazione dove abbiamo lavorato tantissimo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , in un’intervista al Tg1, ...

In un'intervista sulla tv francese Macron ha detto che "sul tema dei migranti la risposta è europea. dobbiamo avere un approccio coerente con i ...

22.00:Ok Macron,"agire uniti" "Accolgo con grande interesse la proposta di collaborazione di Macron nel contrastare l'immigrazione illegale". Così il premier. "E' evidente che Italia, ...'Tra la Germania e il governoche con Crosetto continua a difendere la crudele, controproducente e fallimentare strategia adottata finora suidall'Italia, io sto con Berlino, le ONG e chi le finanzia per salvare ...

«Sui migranti non possiamo lasciare gli italiani soli»: lo ha ... Alla mano tesa del presidente francese ha risposto positivamente subito dopo la premier italiana Giorgia Meloni: «Accolgo con grande ...