Sassuolo | Pinamonti | «Il calcio dà sempre l’occasione di rifarsi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 settembre 2023) Le parole di Andrea, attaccante del, dopo la vittoria dei neroverdi contro la Juventus al Mapei Andreaha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria delcontro la Juve. Di seguito le sue parole. SERATA PERFETTA – «Abbiamo passato una settimana brutta dopo il ko di Frosinone, ma ilti ridà subitodi rifarti e non c’era occasione migliore di questa». COSA E’ CAMBIATO – «Quest’anno parlano i numeri, io non mi rimprovero niente perchè hodato tutto. L’anno scorso mancavano i numeri che sono fondamentali. Non so dire cosa è cambiato, ma ho tanta rabbia e cattiveria per certe persone che hanno esagerato». NAZIONALE – «Mi candido solo ad aiutare il. Poi se continua così… ...