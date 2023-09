Monaco - Nizza 0 - 1 | gol e highlights

(Di sabato 23 settembre 2023) La sintesi della vittoria per 1 - 0 delsul campo del: decide nel recupero Boga, dopo due rigori falliti dai monegaschi con Balogun (entrambi parati da ...

Monaco e Nizza metteranno in gioco i loro rispettivi record di imbattibilità quando si affronteranno allo Stade Louis II venerdì 22 settembre ...

Sesto turno di Ligue1 che si apre con un derby della Costa Azzurra raramente visto tra due squadre così in alto in classifica: la ...

La partita di Ligue 1 tra Monaco e Nizza è finita 1-0 in favore degli ospiti. Il gol della vittoria è arrivato durante gli ultimi minuti di gioco ...

Un allenatore italiano è in vetta alla Ligue 1 . E' già successo e forse questa non sarà l'ultima volta. Ma adesso c'è Francesco Farioli , il 34enne ...

Una serata veramente da incubo per l'ex obiettivo di mercato dell'Inter che difficilmente si potrà dimenticare di una partita del genere ...Non succede troppo spesso quello che è accaduto al centravanti del Monaco Folarin Balogun, oggetto del desiderio in estate anche dell'Inter. L'attaccante, arrivato dall'Arsenal, si è fatto ipnotizzare ...