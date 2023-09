LIVE Sudafrica-Irlanda 3-7 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | termina un intenso primo tempo

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:48 Intensissimo ilche vede l’entrare negli spogliatoi in vantaggio per 7-3. Dopo un avvio difficoltoso la squadra di Farrell ha rimesso a posto la touch, ribaltando l’iniziale 0-3. A tra poco con la ripresa! FINE42?- In avanti. Si chiude la prima frazione. 41?-che chiude ilnella metà campo avversaria. 40?- Placcaggi terrificanti da una parte e dall’altra. Match di una fisicità rara. 39?- Calcio di Lowe troppo lungo. Si riparte con la mischiana dal punto di impatto del calcio. 37?- Non rotola via du Toit. Calcio in favore dell’. 34?- Si prende ...