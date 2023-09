Giorgio Napolitano | il comunista che salì due volte al Quirinale e divenne un re

(Di sabato 23 settembre 2023) Quando si affacciò sulla scena pubblica, ad appena 17 anni, si faceva chiamare Tommaso Pignatelli, lo pseudonimo con cui firmò un volume di sonetti e che usava sul palcoscenico. Era first appeared on il manifesto.

Il comunista che diventò re per salvare la Repubblica. Ci sono una serie di ossimori logici in questa frase, ma il peso politico della sua presidenza ne giustifica l'onomastica.dovette occuparsi, superati gli 80 anni, di traghettare l'Italia in una delle crisi più tragiche della storia repubblicana. Una crisi economica e politica. Per farlo, fu necessario ...Con la morte del presidente emeritoè scomparso uno dei principali protagonisti della storia politica italiana. Decine i messaggi di cordoglio da parte del mondo politico e istituzionale, italiano e internazionale. Di ...

E' morto Giorgio Napolitano, l'ex Presidente della Repubblica aveva 98 anni Adnkronos

Morto Giorgio Napolitano, l’ex comunista che divenne Re Giorgio Il Fatto Quotidiano

La notizia della scomparsa di Giorgio Napolitano coglie Pier Ferdinando Casini al Senato. «Se n’è andato un grande italiano», sussurra quasi il senatore, evidentemente turbato, «ne sentiremo tanto la ...Tutta la politica si stringe alla famiglia di Giorgio Napolitano per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica. Tra i primi a esprimere cordoglio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...