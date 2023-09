Federica Sciarelli | gelo in studio | “Si è tolto la vita…” | E’ successo in pochi minuti

Leggi su howtodofor

(Di sabato 23 settembre 2023) Tensione alle stelle per: il toccante intervento in diretta zittisce la conduttrice di “Chi l’ha visto”. La navigata conduttrice romanaha regalato notevole lustro al suo programma investigativo “Chi l’ha visto”, ed è largamente apprezzata dal pubblico per la sua sensibilità e la tempestività con cui fornisce ragguagli sui soggetti dispersi. L’intera redazione del programma raccoglie in tempo reale testimonianze e segnalazioni, e tale interattività rende il format unico nel suo genere.non ha solo contribuito al ritrovamento di persone segnalate come disperse, riconsegnandole alle legittime famiglie, ma nella sua carriera si è resa anche protagonista di alcuni scoop assolutamente raggelanti. Come dimenticare, ...