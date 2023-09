Mario Sechi | il Bonaccia sembra Zelig

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) L'opposizione deve opporsi, dunque il mestiere di Elly Schlein è quello di dire no a tutto quello che propone il governo. Questa è la filosofia del Pd che con una segreteria in pattini a rotelle ha abbandonato l'idea di diventare adulta per restare Barbie. Chi pensa che i dem siano smarriti come adolescenti al Luna Park non ha torto, ma sottovaluta la potenza auto-distruttiva di Big Jim. Chi è? Stefano Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna. Il “Bruce Willis di Campogalliano” (conio di Matteo Renzi) che veniva raccontato come l'occasione sincronizzata con l'orologio della Grande Storia, il carpentiere-riformista perfetto, il compagno tutto martello e cazzuola pronto a ricostruire la casa dei democratici. Bonaccini fa parte della scuderia che, di sopra e di sotto, di dritto e di rovescio, ha sempre giocato la palla nel campo del Pd in Emilia Romagna, pur essendo lontano dalla ...