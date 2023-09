Carolina Marconi | i controlli dopo il tumore al seno | «Sono sparita perché nella Tac hanno trovato qualcosa al fegato | sono spaventata»

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 settembre 2023) «Non c’è mai pace», scrive con amarezza sui social, modella venezuelana ex concorrente del Grande Fratello che a novembre del 2021 era guarita da unal. Sui social ha spesso aggiornato delle sue condizioni di salute i suoi follower, per esorcizzare quello che stava affrontando e per dare il suo supporto a chi si trovavastessa situazione. Come paziente oncologica, o come parente di un paziente oncologico. Nei mesi successivi aveva poi fatto campagna di sensibilizzazione per la legge sull’oblio oncologico, e i problemi non risolti che prevede il testo approvato alla Camera. Ora peròè tornata a condividere sui social anche le sue paure,i risultati dell’ultima Tac che ha svolto non la fanno stare tranquilla. «Ho pensato ...