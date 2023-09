Traffico Roma del 21-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul grande raccordo anulare si rallenta in carreggiata interna tra Nomentana e lo svincolo della A24 in esterna tra Prenestina e l’uscita per la tua via Tiburtina rallentamenti per lavori in corso sono segnalati all’altezza di via di Salone direzione Portonaccio in tangenziale code a tratti tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è trafficata anche via Aurelia Antica tra Largo Tomaso perassi e largo Don Luigi Guanella i dettagli sul sito.luceverde.it da Ivan Valente tocca più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità