Tom Hanks | Se mi facessero andare nello spazio sarei disposto anche a pulire i bagni della navetta

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tomha affermato che se gli permettessero disulla Luna sarebbe'a'. Tomè pronto a partire per un lungo viaggio: il celebre attore 67enne, noto per il ruolo dell'astronauta americano Jim Lovell nel film del 1995 Apollo 13, ha rivelato di voler far parte di una missione lunare mentre si trovava a Londra per promuovere la sua nuova mostra chiamata "The Moonwalkers". "Mi piacerebbe essere il responsabile del cibo e di fare battute da e verso la luna", ha dettoal Telegraph. "Se ci fosseper mea ...

Successivamente, la proiezione in lingua originale del lungometraggio di Spielberg "Catch me if you can' interpretato dai premi Oscar Leonardo Di Caprio e. A corredo dell'evento saranno ...Questo evento è stato reso celebre dal film 'Sully' connel ruolo del pilota che ha compiuto questa straordinaria manovra salvando vite umane. In quella circostanza, un intero stormo di ...

Quanto guadagna Tom Hanks Scopriamo il patrimonio della star di ... Everyeye Cinema

Tom Hanks: "Se mi facessero andare nello spazio sarei disposto ... Movieplayer

Tom Hanks ha affermato che se gli permettessero di andare sulla Luna sarebbe disposto anche 'a pulire i bagni della navetta'.Quanto guadagna il protagonista del cult Forrest Gump Scopriamolo insieme con una simpatica curiosità sull'attore.