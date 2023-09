Su che canale vedere Atalanta-Rakow Czestochowa stasera? Programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tutto è pronto per l’esordio dell’nell’Europa League 2023-2024. La formazione bergamasca si rimbocca le maniche in vista del suo primo impegno ufficiale nella fase a gironi della seconda manifestazione continentale per club, che vedrà i ragazzi di mister Gian Piero Gasprini impegnati contro i polacchi delCzestochova. La partita si giocherà questa sera alle ore 21.00 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà subito un impegno non semplice per gli orobici, in un raggruppamento che prevede anche due squadre pericolose come Sporting Lisbona e Sturm Graz, per cui ogni punto sarà da conquistare e risulterà quanto mai prezioso. I nerazzurri proveranno a partire con il piede giusto nella nuova avventura europea e cercheranno i 3 punti controRaków Cz?stochowa. A livello di formazione vedremo alcune novità. In primis non vedremo in azione l’infortunato ...