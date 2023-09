Sbanda e finisce fuori strada | giovane bloccato nell’abitacolo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via San Nicola a Cesinali, per un incidentele che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale in una curvava e si ribaltava. Il ragazzo di 19 anni alla guida, originario di Aiello Del Sabato, rimanevae dopo essere stato estratto veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti, che lo trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposte a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e sul posto i Carabinieri della stazione di Solofra effettuavano i rilievi di rito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nella mattinata di oggi, una squadra di Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta sulla S.P. 87 in […] ...