Nuovi format per nuovi professionisti

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 settembre 2023) Oggi torna un nuovo appuntamento con Tavola Spigolosa, l’appuntamento periodico di confronto tra idella comunicazione enogastronomica, ospiti del Centro Brera di via Formentini 10 a Milano, nuova casa di Gastronomika. La tavola, che abbiamo chiamato spigolosa proprio per i temi che tratta, è un appuntamento per chi si occupa e si interessa di editoria e comunicazione in ambito cibo e vino e che sente il bisogno di confrontarsi e dibattere con i maggioridel settore e della comunicazione. Alcuni speaker vengono invitati araccontare il loro punto di vista sul tema, con un dibattito aperto coi presenti. L’evento è a porte chiuse e a inviti, ma fruibile anche al pubblico attraverso i principali social network, in diretta attraverso i canali di Linkiesta e di Anna Prandoni e live su YouTube. Un modo per far confrontare i ...