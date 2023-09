Mutui casa under 36 | proroga 2024 in arrivo | ma con stretta sui requisiti

(Di giovedì 21 settembre 2023) Novità insui36. Il disegno di legge numero 854 attualmente in discussione in Senato tratta della conversione in legge del cosiddetto Decreto Asset (D.L. 10 agosto 2023 numero 104) recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.Nel corso della trattazione del testo in Commissione Ambiente e Industria di Palazzo Madama si segnala l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia (partito del premier Giorgia Meloni) riguardante lae la modifica di due misure in tema diprima. Da un lato l’accesso al Fondo di garanzia primae, dall’altro, l’operatività delle misure ...

più alti in Italia che nella Ue Il presidente di Confindustria sta ripetendo che non esistono extraprofitti ma solo profitti, cioè il risultato di... Una battuta d'arresto per l'Italia ...... mentre è crollata la domanda dia tasso variabile LA MOSSA DELLA BCE Il costo del denaro aumenta e il mercato dei prestiti per acquistaresi adegua. A metà settembre la Bce ha annunciato ...

Mutui casa, quali offerte ci sono sul mercato dopo il rialzo dei tassi d’interesse Sky Tg24

Bonus mutui prima casa under 36, arriva la proroga (ma con nuovi requisiti): ecco casa cambia ilgazzettino.it

Case di lusso a Milano e silver economy Quanto spendono gli “anziani” per comprare casa Anziani che comprano case di lusso a Milano, da dove vengono Silver economy immobiliare: con mutuo o senzaConosci le offerte Internet Casa Virgin Fibra Scoprile su Facile.it e cogli al volo ... P.IVA 08007250965 • PEC Il servizio di mediazione creditizia per i mutui e per il credito al consumo di ...