Insigne “snobba” Maradona | il commento social fa discutere

(Di giovedì 21 settembre 2023) Torna a far parlare di se Lorenzoall’ombra del Vesuvio. In particolare, poco gradita dai tifosi del Napoli una dichiarazione dell’ex azzurro. Continuano senza tregua i giorni difficili in casa Napoli, ancora in crisi dopo i capitomboli in campionato contro Lazio e Genoa. La squadra di Rudi Garcia è apparsa infatti sottotono anche in quel di Braga, dove gli azzurri sono riusciti a trionfare sul finale grazie ad un fortuito autogol e con non pochi brividi. Spaventa eccome, dunque, tale situazione all’ombra del Vesuvio, dove ora il Napoli è atteso da ben 5 incontri in 14 giorni. Bologna, Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina figurano ora sulle agende targate Napoli, con lo scetticismo generale dei tifosi che non tarda ad arrivare. Fra chi infatti intima l’esonero di Rudi Garcia quanto prima, una piccola voce fuori dal coro tenta di difendere il tecnico ...