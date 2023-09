Giuliacci | “In arrivo una nuova perturbazione Ecco le zone più a rischio”

Leggi su notizie

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il meteorologo Andreain esclusiva ai nostri microfoni: “Ci aspetta un autunno mite e piovoso. Il freddo? Bisognerà attendere”. In Italia è ritornato il maltempo. Dopo una prima parte di settembre molto calda, il nostro Paese in queste ultime ore sta facendo i conti con unaondata di piogge e temporali. Notizie.com ha contattato il meteorologo Andreaper fare il punto della situazione e capire che autunno aspettarci. Andreain esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – Foto FacebookAndrea, stiamo assistendo ad un peggioramento meteo in queste ultime ore. “C’è unameteo che sta attraversando l’Italia e nelle prossime ore sono previsti temporali soprattutto al Nord. Anche domani ci aspettiamo nuvole e piogge al Centro-Nord, ...