Giulia Salemi passa in Rai | tutti i dettagli sul nuovo progetto

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 21 settembre 2023) Novità in arrivo nel futuro professionale di. Pare che l’influencer e personalità televisiva persiana sia ormai tra le personalità invise da Mediaset, tanto da non essere stata riconfermata al Grande Fratello. Tuttavia, sembra che unla stia aspettando in Rai. Ecco di cosa si tratta. La nuova edizione del Grande Fratello ha di recente aperto i battenti, con un cast quasi interamente rinnovato. Ad esclusione di Alfonso Signorini, riconfermato al timone per la quinta edizione di fila, nella squadra del reality sono entrate a far parte Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Quest’ultima, figlia dell’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, è subentrata al posto di, in qualità di “inviata social”. Ecco il...