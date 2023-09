Copenaghen | la frase del portiere provoca il caos | minacce di morte sui social

(Di giovedì 21 settembre 2023) Serata da dimenticare per Kamil Grabara , ildel, tra i responsabili per il pareggio in Champions League contro il Galatasaray . La partita è terminata sul 2 - 2, con Grabara ...

... nella bio di Instagram c'è unadedicata a Gesù, alcuni sui post finiscono con il simbolo di una croce come segno di gratitudine. Dalla Svezia alla Danimarca la musica non cambia: il...

Kamil Grabara nella bufera per il suo post su Instagram dopo il pareggio per 2-2 contro il Galatasaray: si scatena l'ira dei tifosi turchi, tutti i dettagli ...Dopo Galatasaray-Copenaghen di Champions, il portiere dei danesi ha scritto un post durissimo contro la squadra avversaria, usando una parola volgare ...