Campi Flegrei | sismicità dovuta a risalita dei gas

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA causare il sollevamento del suolo e lanell’area deiè la fortedi gas e un aumento della pressione nelle acque che si trovano in profondità, nel sottosuolo: non vi sono evidenze di rialita di magma verso la superficie, “la probabilità di una eruzione vulcanica è relativamente bassa”. A dirlo sono gli aggiornamenti pubblicati sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, firmati da Mauro Di Vito, Francesca Bianco e Carlo Doglioni. Da millenni l’area deiè caratterizzata da un’intensa attività sismica e a testimoniarlo sono i tanti periodi die sollevamenti del territorio, come nel 1969-72, nel 82-84 e ora con una nuova fase iniziata nel 2005 che ha portato a un ...

... in caso di maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio,, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze ...È iniziata con una scossa di terremoto la notte insonne dei napoletani. Intorno all'una, un sisma, di magnitudo 2.5 e profondità di tre chilometri, si è verificato nella zona deied è stato avvertito in varie zone della città. Si tratta dell'ennesima scossa avvertita in città dopo quella verificatasi anche in serata, intorno alle 8 e con epicentro sempre nell'...

Terremoto a Napoli oggi, scossa avvertita dalla popolazione nei Campi Flegrei ilmattino.it

A causare il sollevamento del suolo e la sismicità nell’area dei Campi Flegrei è la forte risalita di gas e un aumento della pressione nelle acque che si trovano in profondità, nel sottosuolo: non vi ...Nuova scossa di terremoto a Napoli. Nonostante le molte segnalazioni, non risultano danni né feriti conseguenti all'evento sismico.