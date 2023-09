Ligue 1 2023 2024 | disastro Psg | Luis Enrique crolla in casa contro il Nizza di Farioli

(Di venerdì 15 settembre 2023) E’Psg nell’anticipo del venerdì della quinta giornata della. La squadra di, reduce peraltro da un avvio non eclatante con due vittorie e altrettanti pareggi, perde la prima partita in campionato e lo fa in, al Parco dei Principi, sotto i colpi di uno scatenatodi, che dopo aver pareggiato le prime tre ha vinto le successive due, dunque a nove punti scavalca peraltro i parigini fermi a otto. E tra domani e domenica, il Monaco può ulteriormente allungare in vetta e altre squadre potranno superare i campioni in carica. Dopo il saluto a Marco Verratti nel pre partita, si fa sul serio ed è Moffi dopo 21 minuti a portare in vantaggio i rossoneri, ma Kylian Mbappè, tanto per ...

...partite live in programma nella stagione/2024: 3 partite in co - esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e...Questa sera, venerdì 15 settembre, si apre la quinta giornata di/2024. Il Psg di Luis Enrique cerca il sorpasso in vetta ai danni del Monaco, primo a 10 punti a +2 sui parigini, e lo vuole fare in casa contro il Nizza di Francesco Farioli, ancora ...Conclusa finalmente la sosta per le nazionali, tornano i principali campionati d'Europa: Serie A, Bundesliga, Liga,1 e Premier League. Gran parte delle big d'Europa scenderanno in campo già al ...La squadra francese è ultima in1 con 1 puntoFabio Grosso riparte dalla Francia, da quel Lione in cui militò da calciatore (2007 - 2009) vincendo tre trofei, su tutti la1. Fabio Grosso (...

Psg-Nizza 2-3: video, gol e highlights Sky Sport

Pronostico Psg-Nizza | Pronostico e formazioni | Ligue 1 B-Lab Live!

Lucien Agoume è chiamato a salutare l'Inter a gennaio. Non solo Ligue 1: possibile tentativo in arrivo anche dall'Eredivisie ...Il centrocampista italiano, passato all'Al Arabi, ha salutato gli ormai suoi ex tifosi: giro di campo, maglia numero 416 (le sue presenze con il club francese) e striscione per una leggenda ...Dazn prepara la sfida in Francia. La piattaforma streaming punta a mettere le mani sui diritti del calcio francese: la Ligue 1 per il 2024-29. E alla fine si tratta del lasso di tempo che dovrebbe ...