La Sirenetta | Disney+ annuncia che il film live-action arriverà a settembre in streaming

(Di lunedì 7 agosto 2023) IlLasunel mese di, come confermato dalla piattaforma che ne ha svelato la data di uscita inhato la data di uscita indelLa: dopo il successo ottenuto ai box office, con oltre 542 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, il progetto con star Halle Baileyil 62023 online. A maggio la storia della sirena Ariel e della sua avventura nel mondo degli umani ha conquistato il pubblico internazionale, facendo avvicinare al classico racconto anche le nuove ...

Dopo essere stato protagonista per settimane nelle sale di tutto il mondo, il live - action Laè pronto ora a debuttare su+.Lain streaming su+ La, sinossi del live - action La Key Art ufficiale La, cast e produzione Lain streaming su+ ha ufficialmente svelato ...+ ha annunciato la data di uscita in streaming del film live - action La: dopo il successo ottenuto ai box office, con oltre 542 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, il ...

La Sirenetta, data di uscita su Disney Plus in Italia confermata ... Multiplayer.it

Disney+ ha annunciato che il live-action La Sirenetta approderà in streaming dal 6 settembre 2023. La sirenetta racconta l'amata storia di Ariel.La Sirenetta, la rivisitazione in chiave live-action del classico d’animazione vincitore dell’Oscar®, che ha debuttato nelle sale lo ...