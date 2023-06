Tributaristi Int | Bene Mef su proroga versamenti da dichiarazione redditi

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. - Soddisfazione da parte dell'Istituto nazionale(Int) per il comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze che annuncia la volontà dire i...

Roma, 15 giu. - Soddisfazione da parte dell'Istituto nazionale) per il comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze che annuncia la volontĂ di prorogare i versamenti collegati alle dichiarazioni dei redditi al 20 luglio senza ...L'Istituto nazionale deiin una nota del 5 giugno scorso aveva evidenziato la necessitĂ di una proroga al 20 luglio Soddisfazione da parte dell 'Istituto nazionale) per il comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze che annuncia la volontĂ di prorogare i versamenti collegati alle dichiarazioni dei redditi al 20 luglio senza ...Soddisfazione da parte dell'Istituto Nazionale) per il comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze che annuncia la volonta' di prorogare i versamenti collegati alle dichiarazioni dei redditi al 20 luglio senza ...

Tributaristi (Int): "Bene Mef su proroga versamenti da dichiarazione ... Adnkronos

Roma, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Soddisfazione da parte dell'Istituto nazionale tributaristi (Int) per il comunicato del ministero dell'Economia ..."Soddisfazione" da parte dell'Istituto nazionale tributaristi (Int) per il comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze che annuncia la volontĂ di prorogare i versamenti collegati alle dichi ...