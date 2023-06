Berlusconi | dal tumore all’operazione a cuore aperto | tutti gli ‘acciacchi’ del Cav

(Di venerdì 9 giugno 2023) Oggi nuovo ricovero al San Raffaele, il 'corpo del capo' ha segnato la storia politica del leader Fi Nuovo ricovero, oggi, per Silvioal San Raffaele. E Forza Italia torna in ansia per la salute del suo anziano e longevo leader, 86 anni, di cui più di 30 spesi in politica. Non è la prima volta che il presidente di Fi si ferma per un pit stop. La sua storia politica si è sempre intrecciata a problemi fisici e malattie, con periodi più o meno lunghi di convalescenza e guarigioni. Ogni acciacco fisico è stato puntualmente dato in pasto ai media, in nome di quel principio caro a un comunicatore come lui, che il ‘corpo del capo’ esibito gioca un ruolo di primo piano in politica, anche come acchiappa consensi. In realtà i primi ricoveri sono rimasti segreti, ignoti ai più, talvolta per anni. Poi, è iniziata l’era dei bollettini medici ufficiali, quasi dettati in ...

A distanza di 3 settimane dalle dimissioni, il presidente del Monza, Silvio, è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano ...... e prim'ancora per il Sole 24 ore e per Panorama1988, a raccontarvi i retroscena e le notizie, ... delle sue leggi, del tentativo costante del centrodestra, daa oggi, di coartarle per ...L'uscita didimessoSan Raffaele: con lui c'è Marta Fascina Il Cavaliere si trova nel reparto di degenza ordinaria e trascorrerò la notte all'ospedale. Al suo fianco c'è la compagna e ...

Berlusconi, dal tumore all'operazione a cuore aperto: tutti gli ... Adnkronos

Premier Giorgia Meloni on Friday phoned three time ex premier and media mogul Silvio Berlusconi, her government partner, for an update on his health after he was hospitalised in Milan and to talk abou ...I medici: 'Accertamenti programmati, il loro anticipo non è correlato a criticità'. Il leader di FI era stato dimesso il 19 maggio dopo 45 giorni di degenza per curare una polmonite complicanza di una ...