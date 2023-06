Scaroni | “Maldini a disagio nel modello organizzativo dei comitati”

...titosi del Milan si interrogano in queste ore sull'addio di Paoloe Ricky Massara dal club rossonero. La decisione della proprietà ha colto di sorpresa tanti e il presidente Paolo......in atto nella società rossonera, presidente del Milan, ha parlato al Corriere della Sera riguardo alla rivoluzione in atto nella società rossonera. Le sue dichiarazioni: L'ADDIO DI..Ha detto parecchie cose il presidente del Milannell'intervista al Corriere della Sera e per Fabio Ravezzani tra le righe ha annunciato ...licenziamento in ogni caso fa uscire benissimo...

Milan, Scaroni: "Maldini era un po' a disagio. Mercato Siamo ambiziosi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Sassuolo sta programmando la nuova stagione. Insieme a Dionisi, che ha rinnovato. Il nuovo modulo, secondo Sky Sport, sarà il 4-2-3-1. Niente più mezzali, considerando anche la probabile partenza d ...'Seguiamo un modello un po' innovativo e abbiamo avuto l'impressione che Paolo si sentisse a disagio' MILANO (ITALPRESS) - Paolo Maldini ha fatto ...