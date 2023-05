Moratti tenta federazione centrista con Renzi | Gelmini e Fioroni

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 30 maggio 2023) Dopo l'esperienza deludente delle elezioni regionali in Lombardia e la successiva implosione del terzo polo a livello nazionale per i litigi tra Matteoe Carlo Calenda, Letiziasi propone sulla piazzacome possibile federatrice di "partiti, liste, movimenti, fondazioni, federazioni e associazioni" in vista delle elezioni europee del 2024. L'ex sindaco di Milano ha infatti riunito oggi nella sua città diversi rappresentanti di questo spazio politico variegato, tra i quali il leader di Italia Viva Matteo, la vicesegretaria di Azione Maria Stellae l'ex ministro Beppe, primo esponente del Pd a lasciare il partito dopo la vittoria al congresso di Elly Schlein.Obiettivo dell'incontro, ha fatto sapere, era quello di ...