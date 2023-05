Roland Garros 2023 | Sonego supera l’esame Shelton | successo in quattro set all’esordio

(Di domenica 28 maggio 2023) LorenzopassaBene si qualifica per il secondo turno del: il numero 45 del mondo trionfa con lo score di 6-4 3-6 6-3 6-3 e, eccezion fatta per un passaggio a vuoto accusato nel secondo set, può dirsi estremamente soddisfatto di quanto messo in mostra quest’oggi. Al secondo turno l’italiano affronterà uno tra Adrian Mannarino e Ugo Humbert. Il primo set vedescappare subito avanti di un break, per la precisione ottenuto nel terzo game. L’azzurro è impeccabile al servizio e mette tanta pressione sulla risposta dello statunitense, che già non è esattamente uno dei suoi punti di forza. Ecco che di occasioni per rientrarenon ne ha nemmeno una e, con turni di battuta molto rapidi da un lato e dall’altro, si concretizza ...

Primo giorno di2023, primo sorriso per l'Italia al femminile grazie a Camila Giorgi . La marchigiana, numero 36 nel ranking WTA, ha sconfitto la padrona di casa Alize Cornet in un'ora e 42 minuti di ...Prima di questo, Arnaldi non si era mai spinto oltre il terzo turno di qualificazione, raggiunto sia agli US Open 2022 che all' Australian Open 2023, nei quattro tornei tennistici ...Bravissima Sara Errani , 11 anni fa finalista dele ogni vincente su questa terra rossa per la prima volta dal 2020. Arriva un grande successo in rimonta per la romagnola, che sconfigge Jil Teichmann con il punteggio di 3 - 6 6 - 4 6 - ...

Diretta Roland Garros: Musetti ok e Sonego in campo, partite e risultati LIVE Corriere dello Sport

Musetti vince il 1° set: 7-5 in 56 minuti Musetti archivia il primo set, chiuso in 56 minuti con lo score di 7-5. Qualche alto e basso per il carrarino che parte… Leggi ...Buona la prima per Camila Giorgi al Roland Garros, secondo Slam del 2023, che scatta sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). La 31enne di Macerata, n.37 WTA, ha battuto 63 64, in poco ...