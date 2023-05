Promuovere la propria azienda | dalla teoria alla pratica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 maggio 2023) Se siete titolari d’siamo sicuri che il vostro primo obiettivo ogni giorno sia quello di acquisire nuovi clienti. Sebbene in alcuni momenti dell’anno si possa pensare di essere oberati dal lavoro, ordini, consegne e prenotazioni, ci sono alcuni periodi dove l’operatività rallenta leggermente e ci si interroga su quali siano le migliori strategie perun’attività e riuscire ad attrarre nuovi clienti paganti. Nelle prossime righe del nostro articolo proveremo a soffermarci sulla questione, vedendo alcune strategie ed operazioni che potrebbero tornare utili perla vostranel corso del tempo. Non si tratta di semplice: sebbene non affronteremo l’operatività di ogni singolo passaggio, abbiamo selezionato per voi le strategie più efficaci e più semplici da ...