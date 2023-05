Juventus-Milan | fischi dell’Allianz Stadium a fine primo tempo

...20 - Esercizi di riscaldamento pre partita perOre 19:46 - Ad un'ora dal fischio d'inizio, sono state depositate le liste delle formazioni ufficiali di...Commenta per primoè il big match, il posticipo domenicale della 37ª giornata di Serie A. Match decisivo per la lotta alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di seguito, ...Ora è in corso. La 37esima, e penultima, giornata di campionato si è aperta venerdì con il pareggio tra Sampdoria e Sassuolo . Sabato la Salernitana ha battuto 3 - 2 in rimonta l'...

Juve-Milan 0-1: gol di Giroud | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Nel Milandi Pioli spazio, invece, alla formazione tipo con Maignan in porta. Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez sulla linea difensiva. In mezzo al campo muscoli e qualità con Tonali e Krunic. In ...47' FINE PRIMO TEMPO. Ci ha pensato sempre lui, Olivier Giroud, a sbloccare la partita dell'Allianz Stadium con un fantastico gol di testa al 40', su gran cross di Calabria.