Juve-Milan 0-0 LIVE | Leao chiuso in area da Gatti | occasione per Di Maria

(Di domenica 28 maggio 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023.

Per la sfida contro i rossoneri c'è un ospite speciale in tribuna all'Allianz Stadium: Antonio Conte , ex centrocampista ed ex allenatore della. Conte allo Stadium per Juventus -Conte è ...Lava oltre il singolo nome, la dirigenza lavorerà compatta sul futuro". La rosa "Il ... Per qualche giocatore colsarà l'ultima partita all'Allianz: "Abbiamo qualche contratto in scadenza, ...vedi anche L'Inter vince la Coppa Italia: in finale ha battuto 2 - 1 la Fiorentina FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Serie A, maglie 2023 - 2024: anticipazioni su, ...

La Juventus riceve il Milan per il 37° turno del campionato di Serie A. E' l'ultima partita stagionale in casa per i bianconeri, che poi chiuderanno la stagione sul campo dell' Udinese. Per la sfida ...1' Tutto pronto, si parte! - Arbitrerà la sfida il signor Fourneau della sezione di Roma 1 - Con la vittoria dell'Inter di Inzaghi ...