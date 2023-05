Il Napoli prende un Campionissimo a centrocampo | scambio con Zielinski

(Di domenica 28 maggio 2023) Dopo aver vinto lo Scudetto con il, Piotrpotrebbe essere protagonista di un incredibilein sede di calciomercato. Dopo aver stravinto il campionato italiano, in casasi sono aperte tante questioni che riguardano la prossima stagione. Le più ‘calde’ sono sicuramente quelle che riguardano due dei principali artefici della vittoria dello Scudetto: Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti. Entrambi, almeno di possibili clamorosi stravolgimenti, dovrebbero infatti lasciare ilal termine di questa stagione. Sia Cristiano Giuntoli che Luciano Spalletti, nonostante l’ulteriore anno di contratto che hanno con il club partenopeo, ha infatti espresso la volontà di cambiare aria. Il dirigente, di fatto, è promesso sposo con la Juventus, mentre il tecnico toscano è convinto che ...

È stata madrina del Pride sia, nel 2021, che a Padova , dodici mesi fa, e quest'anno parteciperà agli appuntamenti di Roma ... "Sono due anni che Amadeus non mia Sanremo" Arisa a Le Iene ...un giallo che gli costerà la trasferta conclusiva di Lecce. Peccato. Barrow 4,5: Perde una ... Aebischer 4,5: Era in campo ( Sansone 7,5: Fondamentale per riacciuffare il) Arnautovic 5,5: ...La Fiorentinamaggiore forza mentre la Roma si disunisce ancora di più dopo i cambi che ... scaturito primis da Spalletti che lascerà, muovendo a domino molte altre panchine della serie ...

Palladino, l’allenatore che piace a tutti, ma… chi lo prende Napoli ... MOW

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Nella trentasettesima giornata di campionato il Napoli affronta il Bologna allo stadio Dall'Ara. Azzurri in campo con il 4-3-3 con Zerbin e Kvaratskhelia accanto ad Osimhen. I felsinei rispondono con ...