I nostri bimbi scioccati Ora parlano i genitori | cosa ha fatto davanti a noi

Li trattiamo tutti come, trascorro con lei 36 ore settimanali". 27 maggio 2023Eventi come questi, che sanno coinvolgere e introducono l'estate, mettono in evidenza i... Per tutti ila maglietta della Festa e kit completo "Piccolo focacciaio". Domenica 28 maggio, la ...In Italia si registrano circa 5mila nuovi casi di autismo ogni anno, in media 14 al giorno, e i tempi di attesa per accedere ai percorsi di cura sono mediamente di due anni: "In tutti icentri ...

Bimbi morti nella ghiacciaia, i genitori si uniscono contro l'archiviazione: «I nostri figli sepolti dal crollo» Corriere della Sera

Il piccolo si era allontanato dalla casa dei nonni ed era stato trovato aggrappato a dei rami lungo il fiume Santerno. I Carabinieri lo hanno liberato e affidato alle cure mediche, dimostrando coraggi ...Distribuito a scuola un libro del noto orsetto che insegna come comportarsi in caso di irruzione di una persona armata nell'edificio ...