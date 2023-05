Crisi ambientale | a Bologna assemblea aperta | «L’unica grande opera è la cura»

(Di domenica 28 maggio 2023) «Non è un perimetro organizzativo ma uno spazio di convergenza, di insorgenza, di costruzione di un immaginario collettivo e di classe dirigente dal basso» avevano scritto le realtà organizzatrici dell’first appeared on il manifesto.

... ha approfondito molti aspetti all'origine delledella società odierna, un mondo in ... sociale e. Ma il cambiamento , viene evidenziato nel panel "L'evoluzione del mondo e la ...... mitigando lasociale, culturale ed economica che ha colpito i piccoli borghi e paesi veneti. ... Importante è anche la sostenibilità, con progetti attenti ad adottare comportamenti ...... che è parte centrale di una nuova visione di un futuro sostenibile che permetta di rispondere allain atto.

La Guinea Conakry: tra svolta autoritaria e crisi ambientale Piuculture

Stando a quanto indicato in un report intitolato La Digitalizzazione in Europa tra il 2022 e il 2023, con dati emersi da una Indagine della Banca eupera per gli investimenti (BEI), durante il 2022 ...L’antropologo sostiene che “non ci sia questione più pressante”, anche alla luce della terribile alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nelle scorse settimane ...