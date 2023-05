A ' Striscia la notizia' il premio ' Mr Big Gentleman' per la sua attenzione ai temi sociali e civici

Un premio speciale verrà consegnato alla redazione di 'la' 'per essere veicolo di rilevanti contenuti sociali, di alto valore civico, tesi a dare risposte concrete alle molteplici ...Ascolti tv sabato 27 maggio 2023: preserale e access prime time Rai Uno: Affari tuoi: 4.130.000 spettatori (25.9%); Canale 5:laè stato seguito da 2.607.000 persone (16.3%); Italia ...Antonio Ricci, il geniale creatore dila, ha smascherato i product placement di Lilli Gruber, gioielli e orecchini costosissimi che indossa facendo la comunista a Otto e mezzo, e ...

Striscia la Notizia smaschera la vendita di psicofarmaci senza ricetta in via Maj Prima Bergamo

La Roma di Josè Mourinho non vince da sette partite di fila in campionato. Quattro pareggi e tre sconfitte, è la striscia più lunga senza vittorie nella gestione del tecnico portoghese.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...