Paolo Brosio | è morta l' adorata mamma Anna

AGI - Si è spenta questa mattina, nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi in Versilia, Anna Marcacci, madre del giornalista, scrittore e personaggio televisivo. Lo scorso 7 aprile aveva compiuto 102 anni . Personaggio estroverso e di grande simpatia, Anna Marcacciera diventata nota quando, in passato, aveva partecipato come ospite fissa ...Leggi Anche E' finita trae Maria Laura De Vitis: 'Scelta fatta di comune accordo' Nata a Marina di Pisa, da tempo la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana con il figlio. Recentemente aveva avuto ...La mamma di, Anna Marcacci, è morta all'età di 102 anni. Aveva da poco festeggiato il compleanno, il 7 aprile. La donna, popolare personaggio tv, è morta nella clinica San Camillo di Forte ...

Morta Anna Brosio, la madre di Paolo aveva 102 anni Corriere Fiorentino

Anna Marcacci Brosio, madre del giornalista e personaggio della tv italiana, è morta stamani nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi ...Anna Marcacci Brosio era diventata nota dopo aver partecipato come ospite fissa a fianco del figlio Paolo alla trasmissione televisiva "Quelli che il calcio" ...