Via Rasella, lite Senaldi-Menafra. "Quei 12 partigiani lì hanno fatto gli eroi con le vite degli altri". "Lei dice falsità storiche". Su La7 (Di domenica 2 aprile 2023) Bagarre a In Onda (La7) sulla rivisitazione dell'attentato di via Rasella, stavolta con il condirettore di Libero Pietro Senaldi che conferma la versione del presidente del Senato Ignazio La Russa e che invita la sinistra ad ammettere che fu un errore. A respingere le tesi di Senaldi sono sia i conduttori della trasmissione, Concita De Gregorio e David Parenzo, sia la vicedirettrice di Open, Sara Menafra, che menziona gli atti del processo al colonnello delle SS Herbert Kappler per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, dove furono trucidate 335 persone. Senaldi commenta: "Quella di via Rasella non fu una grande pensata. Se io fossi stato uno dei 335 con la pistola tedesca alla nuca, non avrei pensato che Quei 12 lì dell'attentato di via Rasella fossero dei ..."

